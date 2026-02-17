Ричмонд
Грузовик протаранил подъезд жилого дома во Владивостоке

За рулем находился 42-летний водитель с 25-летним стажем.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства необычного ДТП в Первомайском районе. У дома № 32 на улице Надибаидзе грузовой автомобиль марки «Джак» на придомовой территории врезался в препятствие — а именно в подъезд жилого здания. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".

За рулем находился 42-летний водитель с 25-летним стажем. Медицинское освидетельствование показало, что мужчина был трезв. Тем не менее, в 2025 году он уже четыре раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД, и некоторые штрафы до сих пор не оплачены.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Однако сам грузовик и общедомовое имущество получили механические повреждения. Сейчас назначены необходимые исследования, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.