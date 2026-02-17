В Новороссийске отразили атаку БПЛА

Глава города Новороссийск Андрей Кравченко сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов на город. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В городе была задействована система оповещения населения: прозвучали сирены, предупреждающие о потенциальной опасности. Сигнал предназначен для того, чтобы жители сохраняли бдительность и следовали рекомендациям экстренных служб.
Местные власти продолжают мониторинг ситуации и призывают граждан соблюдать меры безопасности до полной стабилизации обстановки. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях уточняется.
Ранее средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку над Севастополем.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше