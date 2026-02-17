В Приморье мужчина сорвался с моста, когда спасался от поезда

В полиции рассказали подробности инцидента. Мужчина был в наушниках и не услышал приближения грузового поезда. Когда состав был уже рядом, он повис на перилах, но у него закружилась голова, и он упал с семиметровой высоты. Медики диагностировали у него перелом бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.