В Приморье мужчина сорвался с моста, когда спасался от поезда

В Приморье мужчина получил перелом бедра после того, как сорвался с моста.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье мужчина сорвался с моста, пытаясь уклониться от грузового состава — он повис на перилах, но не удержался. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

В полиции рассказали подробности инцидента. Мужчина был в наушниках и не услышал приближения грузового поезда. Когда состав был уже рядом, он повис на перилах, но у него закружилась голова, и он упал с семиметровой высоты. Медики диагностировали у него перелом бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

В ведомстве уточнили, что мужчине вовремя пришел на помощь случайный прохожий, который и вызвал медиков. Транспортная полиция Уссурийска проводит проверку по данному факту.

Как ранее писал KP.RU, во Фрязине Московской области на железнодорожном переезде взорвалась машина. Пострадал мужчина, находившийся в салоне. СК уже возбудил уголовное дело, речь идет о покушении на убийство и нелегальном обороте взрывчатки.