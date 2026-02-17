ВСУ попытались атаковать Татарстан, взрывы прогремели в Казани и Нижнекамске

Громкие хлопки начали звучать на окраинах Казани около трёх часов ночи. Жители сообщили о серии ярких вспышек в небе. После этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.
Официальной информации о последствиях атаки пока не было. Ранее временно закрыли аэропорты Казани и Нижнекамска. Воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы. В области объявлена опасность атаки БПЛА.
Ранее серия мощных взрывов прогремела в Северском районе Краснодарского края. Обломки уничтоженных беспилотников повредили несколько частных домов. В результате происшествия пострадали два человека. Жители рассказали о более чем десяти взрывах в ночное время и зареве в районе посёлка Ильский.
