В Ангарске будут судить сторожа-рецидивиста за убийство пенсионера в гараже

Трагедия разыгралась 6 июня в ГСК «Привокзальный-1». Обвиняемый работал сторожем в этом кооперативе и, судя по всему, хорошо знал многих его владельцев. В тот роковой день он зашел в гости к 73-летнему мужчине, владевшему одним из боксов. Встреча старых знакомых обернулась кровавой драмой.
По данным следствия, между мужчинами вспыхнула ссора. Что стало ее причиной теперь уже не столь важно для квалификации, но именно она привела к трагической развязке. В приступе ярости сторож схватил тяжелый молоток и острый нож. Орудиями убийства он нанёс жертве множественные удары: молотком по голове, ножом — в корпус. 73-летний пенсионер, не выдержав пытки, скончался на месте. Гаражный бокс в одночасье превратился в место преступления.
Понимая, что натворил, убийца поспешил скрыться. Однако опытные полицейские не дали ему уйти далеко: подозреваемый был задержан по горячим следам. Но на этом сотрудничество с законом закончилось.
На протяжении всего предварительного следствия обвиняемый упорно хранил молчание. Он не просто отказался признавать вину, но и не произнёс ни слова в своё оправдание, не дал ни одного показания, чем затянул и осложнил расследование. Однако следователей это не остановило. Была проведена кропотливая работа: опрошены десятки людей, которые могли пролить свет на личность обвиняемого и обстоятельства преступления, собраны неопровержимые доказательства его вины.
И вот теперь, когда все следственные действия позади, уголовное дело направлено в суд. Рецидивисту, обвиняемому в новом убийстве, предстоит предстать перед правосудием. Суд, учитывая прошлые судимости, будет вправе назначить ему самое строгое наказание, предусмотренное законом. Дата заседания пока не назначена.