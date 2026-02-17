В Ангарске будут судить сторожа-рецидивиста за убийство пенсионера в гараже

На протяжении всего предварительного следствия обвиняемый упорно хранил молчание. Он не просто отказался признавать вину, но и не произнёс ни слова в своё оправдание, не дал ни одного показания, чем затянул и осложнил расследование. Однако следователей это не остановило. Была проведена кропотливая работа: опрошены десятки людей, которые могли пролить свет на личность обвиняемого и обстоятельства преступления, собраны неопровержимые доказательства его вины.