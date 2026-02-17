Ричмонд
В Хабаровске пьяный водитель уронил авто в кювет, пострадали двое

В Хабаровске пьяный водитель без прав вылетел с дороги и травмировал себя с пассажиром. Об этом сообщили в Telegram-канале городской Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

Авария произошла вечером 16 февраля в районе дома 18 по улице Автономной. 37-летний водитель Nissan Cube, двигавшийся по Промывочной, не справился с управлением — машина выехала за пределы проезжей части и съехала в кювет. От удара о землю автомобиль жестко разворотило.

В аварии пострадали водитель 37 лет и его пассажир 39 лет. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. У водителя зафиксировано опьянение 0,474 мг/л, водительского удостоверения у него нет, полиса ОСАГО тоже.

Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. Полицейские проверяют, был ли водитель ранее замечен в подобных нарушениях и как именно он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.