В Хабаровске пьяный водитель уронил авто в кювет, пострадали двое

Авария произошла вечером 16 февраля в районе дома 18 по улице Автономной. 37-летний водитель Nissan Cube, двигавшийся по Промывочной, не справился с управлением — машина выехала за пределы проезжей части и съехала в кювет. От удара о землю автомобиль жестко разворотило.
В аварии пострадали водитель 37 лет и его пассажир 39 лет. Оба получили травмы и были доставлены в больницу. У водителя зафиксировано опьянение 0,474 мг/л, водительского удостоверения у него нет, полиса ОСАГО тоже.
Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства ДТП. Полицейские проверяют, был ли водитель ранее замечен в подобных нарушениях и как именно он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.