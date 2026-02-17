В Новосибирской области терапевта будут судить за смерть пациентки

В Новосибирской области врача-терапевта отправили под суд за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Как полагает следствие, 8 февраля 2024 года терапевт прибыл по вызову на дом к пациентке. Она жаловалась на боль в грудной клетке.
— В ходе осмотра врач, действуя небрежно и в нарушение положений должностной инструкции, допустил выполнение диагностических мероприятий не в полном объеме. По версии следствия, это привело к установлению неверного клинического диагноза, — добавили в пресс-службе.
Вместо того, чтобы экстренно госпитализировать пациентку в отделение реанимации или региональный сосудистый центр, терапевт назначил ей амбулаторное лечение.
В тот же вечер женщина обратилась в медицинское учреждение еще раз. Однако спасти ее не удалось. Она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии.