В Новосибирской области терапевта будут судить за смерть пациентки

Он поставил неправильный диагноз, из-за чего женщина не была экстренно госпитализирована.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области врача-терапевта отправили под суд за причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как полагает следствие, 8 февраля 2024 года терапевт прибыл по вызову на дом к пациентке. Она жаловалась на боль в грудной клетке.

— В ходе осмотра врач, действуя небрежно и в нарушение положений должностной инструкции, допустил выполнение диагностических мероприятий не в полном объеме. По версии следствия, это привело к установлению неверного клинического диагноза, — добавили в пресс-службе.

Вместо того, чтобы экстренно госпитализировать пациентку в отделение реанимации или региональный сосудистый центр, терапевт назначил ей амбулаторное лечение.

В тот же вечер женщина обратилась в медицинское учреждение еще раз. Однако спасти ее не удалось. Она скончалась в отделении реанимации и интенсивной терапии.