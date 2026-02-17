Ричмонд
В Дагестане из-за утечки газа эвакуировали 25 человек в Махачкалу

С места утечки газа в селе Новый Хушет в Дагестане эвакуировали примерно 25 местных жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэрию Махачкалы.

Источник: Life.ru

Прибывающие эвакуированные. Видео © Telegram / Администрация города Махачкалы.

«На данный момент в пункте временного размещения школы № 6 Махачкалы находятся около 25 жителей посёлка Новый Хушет. Эвакуированные жители продолжают прибывать. Пункт будет дооборудован и оснащён всем необходимым для комфортного пребывания», — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, 16 февраля в посёлке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом, в результате происшествия погиб один человек. Местных жителей эвакуировали из зоны возможного поражения газом. В школе № 6 в Махачкале развернули оперативный штаб и пункт временного размещения. В городе ввели режим повышенной готовности.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.