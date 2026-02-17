В Дагестане из-за утечки газа эвакуировали 25 человек в Махачкалу

Напомним, 16 февраля в посёлке Новый Хушет произошло возгорание цистерны со сжиженным газом, в результате происшествия погиб один человек. Местных жителей эвакуировали из зоны возможного поражения газом. В школе № 6 в Махачкале развернули оперативный штаб и пункт временного размещения. В городе ввели режим повышенной готовности.