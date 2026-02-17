Shot: ВСУ атакуют беспилотниками Татарстан

В ту же ночь в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.