Сестра погибшего в «Крокусе» новосибирца поедет на суд в Москву

Она предполагает, что исполнителям теракта назначат пожизненное лишение свободы.

Источник: Комсомольская правда

Сестра новосибирца Григория Будько, который погиб во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», Ульяна Будько намерена поехать в Москву на вынесение приговора террористам. Об этом она рассказала КП-Новосибирск.

Ранее по уголовному делу о теракте состоялись прения сторон. Как сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, обвинение предложило назначить 15 подсудимым, в том числе четырем непосредственным исполнителям, пожизненное лишение свободы, еще для четырех лиц — от 19 лет 11 месяцев до 22 лет 10 месяцев.

— Я думаю, что исполнителям назначат пожизненное, а причастным… Посмотрим, — добавила Ульяна Будько.