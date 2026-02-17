Ричмонд
Верховный суд вернул популярную базу отдыха Владивостоку

ВЛАДИВОСТОК, 17 февраля, ФедералПресс. В Приморье завершился многолетний юридический спор о праве собственности на объекты Центра семейного отдыха «Лесная поляна». Верховный сд Российской Федерации поставил точку в этом деле, подтвердив законность изъятия имущества у прежнего владельца — ОАО «Строитель». Высшая судебная инстанция оставила в силе вердикт Советского районного суда Владивостока, который обязал компанию возвратить городскому округу комплекс недвижимости, используемый как центр отдыха.

Источник: Freepik

Как уточнили в суде, решение об истребовании имущества в пользу Владивостокского городского округа было принято судом первой инстанции еще 24 июня 2024 года.

«Указанный спор был разрешен судом первой инстанции 24.06.2024 и с этого времени решение последовательно обжаловалось в судебную коллегию по гражданским делам Приморского краевого суда, судебную коллегию по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции», — сообщили в инстанции, добавив, что 20 января 2026 года окончательную точку в разбирательствах поставил Верховный суд РФ.

Уже 11 февраля 2026 года материалы дела были возвращены в суд первой инстанции для исполнения. На основании выданного исполнительного документа у ОАО «Строитель» истребованы все ключевые объекты инфраструктуры бывшего профилактория. В перечень изъятого имущества вошли земельные участки, здание профилактория с рестораном, столовая-клуб, спальные корпуса, общежитие, овощехранилище и административное здание. Таким образом, за Владивостокским городским округом официально признано право муниципальной собственности на весь комплекс «Лесной поляны».

Напомним, ранее стало известно, что Владивосток наращивает связи с Таиландом.