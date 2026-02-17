Верховный суд вернул популярную базу отдыха Владивостоку

Уже 11 февраля 2026 года материалы дела были возвращены в суд первой инстанции для исполнения. На основании выданного исполнительного документа у ОАО «Строитель» истребованы все ключевые объекты инфраструктуры бывшего профилактория. В перечень изъятого имущества вошли земельные участки, здание профилактория с рестораном, столовая-клуб, спальные корпуса, общежитие, овощехранилище и административное здание. Таким образом, за Владивостокским городским округом официально признано право муниципальной собственности на весь комплекс «Лесной поляны».