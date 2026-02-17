Туристка загадочно исчезла без следа во время прогулки к озеру

В сентябре 2025 года в ЮАР пропала 71-летняя туристка из Великобритании Лорна Максорли. По данным издания The Times, новые подробности дела появились после общения журналистов с жителями провинции Квазулу-Натал. Полиция официальных выводов не делает.
Максорли вместе с 81-летним мужем Леоном Пробертом приехала на двухнедельный отдых из графства Девон. 27 сентября супруги заселились в четырехзвездочный отель Ghost Mountain Inn в городе Мкузе.
Вскоре после приезда пара отправилась на прогулку по окрестностям. На ресепшен они взяли карту с кольцевым маршрутом к озеру, где обитают крокодилы и бегемоты. По пути Проберт устал и решил вернуться в отель, оставив супругу продолжать маршрут одной.
Через несколько часов женщина не вернулась. Муж обратился в полицию. К поискам подключили правоохранителей, сотрудников фермы, волонтеров, егерей с собаками и дронами. На следующий день в операции задействовали вертолет. Следов туристки и ее останков обнаружено не было. Банковская карта, которую она взяла с собой, не использовалась. 4 октября поиски приостановили.
Последним, кто видел британку, стал фермер Коос Принслоо. По его словам, женщина подошла к забору его участка, чтобы уточнить дорогу. Он показал ей на карте, что она находится в стороне от отмеченного маршрута. Помощь с возвращением в отель туристка не приняла.
Сначала полиция рассматривала версию нападения диких животных или преступления, однако подтверждений этим версиям не появилось. После приостановки поисков муж вернулся в Великобританию. Он заявил журналистам, что чувствует вину за то, что оставил супругу одну.
Город Мкузе известен местными легендами, связанными с горой Тшанени, которую жители считают священной. Регион Квазулу-Натал также считается центром традиционной медицины мути, где используются растительные и животные компоненты.
Специалист по зулусской культуре Джейкоб Сабело Нтшангасе в беседе с The Times допустил, что пропавшие в регионе люди могли становиться жертвами ритуалов. По его словам, в таких случаях действуют посредники, а части человеческих тел используются в обрядах.
Некоторые жители Мкузе поддержали эту версию. Один из собеседников издания заявил, что за последние три года в районе пропали не менее десятка человек. Местный чиновник на условиях анонимности сообщил журналистам, что с 2022 года зарегистрировано как минимум десять заявлений о пропаже людей.
Полиция Квазулу-Натал от комментариев по версии СМИ отказалась. Представитель ведомства Роберт Нетшиунда заявил, что не будет обсуждать частные расследования. В отеле Ghost Mountain Inn подчеркнули, что прогулка к озеру является популярным маршрутом, а безопасность гостей остается приоритетом.
Официальных данных о судьбе Лорны Максорли по-прежнему нет.
