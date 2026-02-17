Туристка загадочно исчезла без следа во время прогулки к озеру

Через несколько часов женщина не вернулась. Муж обратился в полицию. К поискам подключили правоохранителей, сотрудников фермы, волонтеров, егерей с собаками и дронами. На следующий день в операции задействовали вертолет. Следов туристки и ее останков обнаружено не было. Банковская карта, которую она взяла с собой, не использовалась. 4 октября поиски приостановили.