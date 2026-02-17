Карты — больше не цель: за чем теперь охотятся мошенники

Наблюдается заметный сдвиг в методах мошенников: если раньше основная часть преступлений была связана с кражами с банковских карт, то теперь злоумышленники все чаще нацеливаются на сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП).
Объем мошеннических списаний с банковских карт в 2025 году уменьшился на 1,5 миллиарда рублей, однако убытки через ДБО и СБП значительно выросли — на 1 миллиард и 1,7 миллиарда рублей соответственно.
Через электронные кошельки было украдено на 70% больше средств по сравнению с предыдущим годом, что свидетельствует о масштабном расширении атак на новые виды платежных платформ.
Ранее мошенники преимущественно фокусировались на похищении данных конкретных карт с целью несанкционированных покупок в интернете, но сейчас их главным приоритетом стало получение полного контроля над счетом жертвы, отметил Тимур Аитов, председатель комиссии по финансовой безопасности Торгово-промышленной палаты России.
Преступники стремятся не просто списать средства с карты, а овладеть возможностью управлять финансовыми ресурсами клиента дистанционно, что связано с изменением природы мошенничества.
Раньше преобладали схемы прямого списания средств с карт, а сегодня основной упор делают на методы социальной инженерии и компрометацию доступа к дистанционному обслуживанию.
Эксперты отмечают, что злоумышленники уходят в те зоны, где ключевую роль играет поведение клиентов, так как возможности банков автоматически блокировать подозрительные операции в этих областях ограничены.
Рост популярности и удобства сервисов дистанционного банковского обслуживания и систем быстрых платежей приводит к тому, что их доля в общем объеме платежей начинает превосходить операции с использованием классических банковских карт.
Мошенники активно адаптируют свои схемы и переносят активность в эти направления, что прогнозирует Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group. Он предсказывает, что в 2026 году число преступлений, совершенных через СБП, продолжит расти.