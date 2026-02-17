Карты — больше не цель: за чем теперь охотятся мошенники

Наблюдается заметный сдвиг в методах мошенников: если раньше основная часть преступлений была связана с кражами с банковских карт, то теперь злоумышленники все чаще нацеливаются на сервисы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и системы быстрых платежей (СБП).