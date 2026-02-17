Во Владивостоке осудят троих человек за торговлю немаркированным крабом

Во Владивостоке завершено расследование уголовного дела о нелегальном обороте морепродуктов. Перед судом предстанут трое местных жителей — 56-летняя женщина и двое ее сообщников 49 и 39 лет. По версии следствия, с января по апрель 2023 года они скупали у неизвестных лиц краба и другие морепродукты, перерабатывали их в специально оборудованных помещениях, а затем продавали без маркировки и документов. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
Организатором схемы выступила 56-летняя жительница города. Она четко распределила роли: сообщники помогали с закупкой, переработкой и сбытом. Деньги от продажи делили между собой. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли более двух тонн немаркированной продукции, в том числе различные виды краба. Общая стоимость превысила 2,1 миллиона рублей — это особо крупный размер.
Всем фигурантам предъявлено обвинение по статье о приобретении, хранении и перевозке продовольственных товаров без маркировки, совершенных организованной группой. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.