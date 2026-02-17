В Калужской области при пожаре в доме погибли двое детей

Двое детей погибли в результате пожара в доме в Боровском муниципальном округе Калужской области, сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета РФ.
«16 февраля 2026 года поступило сообщение о погибших в результате пожара в жилом доме в селе Совхоз Боровский. На месте пожара обнаружены тела детей трёх и шести лет», — отметило подразделение федерального ведомства в своём Telegram-канале.
В связи со случившимся прокуратура и следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сотрудники правоохранительных органов приступили к осмотру места происшествия.
Они изымают предметы для проведения экспертиз и допрашивают очевидцев. Также устанавливается ущерб, который был причинён пожаром.
Напомним, 14 февраля в городе Тихорецке в Краснодарском крае загорелся частный дом, в котором проживала многодетная семья. Пожар вспыхнул из-за зарядного устройства мобильного телефона. В доме находились двое взрослых и восемь детей. Жертв удалось избежать, поскольку внутри был установлен автономный дымовой пожарный извещатель.
16 февраля пожар вспыхнул в многоквартирном доме в Норильске. В результате случившегося один человек погиб. Ещё 64 жильца, включая детей, были спасены.