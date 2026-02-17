Бывший замгубернатора российского региона отверг обвинения в мошенничестве

Бывший заместитель губернатора Запорожской области Александр Зинченко не признал вину по делу о крупном мошенничестве. Об этом говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Зинченко задержали 19 декабря 2025 года. На следующий день ему предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Затем суд избрал меру пресечения в виде ареста. Максимальное наказание по этой статье — до 10 лет лишения свободы.
16 февраля столичный суд продлил срок его содержания под стражей. На заседании Зинченко заявил, что в настоящее время является безработным.
Суть предъявленных обвинений в материалах суда не раскрывается.
