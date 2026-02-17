Ричмонд
В Барселоне при пожаре в многоквартирном доме погибли пять человек

В каталонском муниципалитете Манльеу (провинция Барселона) при пожаре в многоквартирном доме погибли пять человек, ещё четверо пострадали.

В каталонском муниципалитете Манльеу (провинция Барселона) при пожаре в многоквартирном доме погибли пять человек, ещё четверо пострадали. Об этом сообщило правительство автономного сообщества.

Возгорание произошло в складском помещении, переоборудованном под жильё, на крыше пятиэтажки. По предварительным данным, находившиеся внутри люди не смогли выбраться наружу. Прибывшие спасатели потушили огонь в течение получаса.

Причины трагедии устанавливаются.

