Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Камчатки

По данным учёных, сейсмособытие зафиксировали утром 17 февраля в 09:42 по местному времени (00:42 мск). Эпицентр находился в 222 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 45 километров.
Ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее сообщили ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2.
