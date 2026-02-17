Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Камчатки

Ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее сообщили ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2.