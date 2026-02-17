Ричмонд
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано у берегов Камчатки

В Тихом океане недалеко от восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,3. В краевом центре подземные толчки ощущались силой до трёх баллов, сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.

Источник: Life.ru

По данным учёных, сейсмособытие зафиксировали утром 17 февраля в 09:42 по местному времени (00:42 мск). Эпицентр находился в 222 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского на глубине 45 километров.

Ранее у побережья Курильских островов была зафиксирована серия землетрясений. Самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2. Позднее сообщили ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2.

