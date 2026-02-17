Ричмонд
Серия взрывов прогремела над Ижевском, работают расчёты ПВО

Жители Ижевска стали свидетелями работы сил противовоздушной обороны в небе над городом. Как рассказали очевидцы Telegram-каналу SHOT, громкие звуки начали раздаваться примерно в пять утра.

Источник: Life.ru

На одной из окраин города прогремело от пяти до шести мощных хлопков. В небе наблюдались яркие вспышки. Очевидцы не исключают, что это могли быть последствия перехвата воздушных целей.

В настоящее время официальные данные о возможных разрушениях или пострадавших отсутствуют.

Ранее работе четырёх российских аэропортов произошли изменения, связанные с обеспечением безопасности полётов. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Ижевска, в то же время в Пензе и Ульяновске воздушные гавани вернулись к штатному режиму функционирования.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.