Серия взрывов прогремела над Ижевском, работают расчёты ПВО

На одной из окраин города прогремело от пяти до шести мощных хлопков. В небе наблюдались яркие вспышки. Очевидцы не исключают, что это могли быть последствия перехвата воздушных целей.
В настоящее время официальные данные о возможных разрушениях или пострадавших отсутствуют.
Ранее работе четырёх российских аэропортов произошли изменения, связанные с обеспечением безопасности полётов. Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Нижнекамска и Ижевска, в то же время в Пензе и Ульяновске воздушные гавани вернулись к штатному режиму функционирования.
