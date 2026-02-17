Ричмонд
Выросло число жертв стрельбы на хоккейном матче в Род-Айленде

ВАШИНГТОН, 17 фев — РИА Новости. Количество жертв стрельбы во время хоккейного матча в штате Род-Айленд в США, выросло до трех, передает местный телеканал WJAR.

Источник: © РИА Новости

Ранее местные СМИ сообщили о стрельбе в городе Потакет, на ледовой арене которого должен был начаться хоккейный матч между командами школ Coventry и Blackstone Valley. Сперва сообщалось о гибели двух человек, включая нападавшего, четверо раненых были госпитализированы.

По информации телеканала, один из пострадавших скончался. Еще трое пострадавших находятся в больнице в критическом состоянии.

На данный момент причины трагедии остаются неизвестными, полиция продолжает расследовать обстоятельства инцидента.

