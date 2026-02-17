Ещё 15 домов в Бодайбо подключили к отоплению после аварии

По данным ведомства, по состоянию на 22:00 16 февраля к теплу подключили три многоквартирных дома и 12 домов блокированной застройки. В них проживают 115 человек, в том числе 21 ребёнок. Ранее к вечеру 15 февраля тепло вернули в 91 жилой дом.