Ещё 15 домов в Бодайбо подключили к отоплению после аварии

По данным ведомства, по состоянию на 22:00 16 февраля к теплу подключили три многоквартирных дома и 12 домов блокированной застройки. В них проживают 115 человек, в том числе 21 ребёнок. Ранее к вечеру 15 февраля тепло вернули в 91 жилой дом.
Специалисты провели отогрев участка теплотрассы протяжённостью 30 метров. Также они проложили и обвязали 580 метров магистральной теплотрассы. В ликвидации последствий аварии участвуют 380 человек и 57 единиц техники. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщил, что полностью восстановить теплоснабжение планируют до 21 февраля.
Напомним, что в городе Бодайбо произошла крупная коммунальная авария, после которой без тепла остались более 140 домов и две школы. Причиной стали перемёрзшие трубы, из-за чего вода перестала поступать на четыре котельные. Власти ввели режим чрезвычайной ситуации.
