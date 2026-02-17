В Коканде взрыв газа в многоэтажке: есть погибший и пострадавшие

Отметим, что зимний период в Узбекистане традиционно сопровождается ростом числа происшествий, связанных с утечками бытового газа и отравлением угарным газом. Причин несколько: использование самодельного или устаревшего отопительного оборудования без автоматической защиты, а также практика обогрева помещений с помощью газовых плит, которые оставляют включёнными на ночь.