В Коканде взрыв газа в многоэтажке: есть погибший и пострадавшие

Накануне поздно вечером в соцсетях появились видео пожара, который вспыхнул в одной из квартир многоэтажного дома в Коканде. Очевидцы утверждали, что перед возгоранием произошёл взрыв.
Как сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Ферганской области, 16 февраля в 21:18 через систему «112» поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме № 28 на улице Мукими в городе Коканде.
Пожарно-спасательные расчёты прибыли на место уже в 21:23. В 21:25 возгорание было локализовано, а в 21:32 полностью ликвидировано.
По данным спасателей, причиной стала вспышка газовоздушной смеси. В результате на площади 50 квадратных метров сгорели кровля, потолочное перекрытие и домашнее имущество.
Четыре человека получили ожоги различной степени тяжести и были госпитализированы в городское медицинское объединение. Несмотря на оказанную помощь, один из пострадавших скончался.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
Отметим, что зимний период в Узбекистане традиционно сопровождается ростом числа происшествий, связанных с утечками бытового газа и отравлением угарным газом. Причин несколько: использование самодельного или устаревшего отопительного оборудования без автоматической защиты, а также практика обогрева помещений с помощью газовых плит, которые оставляют включёнными на ночь.
Дополнительным фактором риска становятся перебои с подачей газа. Резкое отключение и последующее восстановление подачи топлива при неисправных системах может приводить к накоплению газа в помещении и, как следствие, к трагическим последствиям.
Специалисты в очередной раз напоминают о необходимости регулярной проверки газового оборудования и строгого соблюдения правил безопасности.