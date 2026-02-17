Ричмонд
Один человек погиб в ДТП во время полицейской погони в Красноярске

В красноярском Солнечном 14 февраля произошло ДТП, в результате которого погиб несовершеннолетний пассажир автомобиля и пострадал водитель.

Как рассказали в полиции, субботней ночью в районе дома № 21 по улице 60 лет Образования СССР наряд ГАИ заметил Toyota Vista, водитель которой при виде инспекторов увеличил скорость и попытался скрыться по улице Славы в сторону Енисейского тракта.

«Требование об остановке автомобилист проигнорировал. Госавтоинспекторы, включив специальные проблесковые маячки и звуковой сигнал, проследовали за транспортным средством. При этом водитель неоднократно превышал допустимую скорость, создавая угрозу жизни и здоровью как себе, так и окружающим. В районе дома № 45 по улице Енисейский тракт водитель не справился с управлением и допустил наезд на столб электроопоры. В результате аварии погиб 17-летний пассажир иномарки. 18-летний водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».

Установлено, что водитель не имел прав и никогда не обучался вождению, а автомобиль принадлежит его родителям. В отношении юноши возбудили уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкция которой предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Известно, что погибший приходился водителю приятелем.