Один человек погиб в ДТП во время полицейской погони в Красноярске

«Требование об остановке автомобилист проигнорировал. Госавтоинспекторы, включив специальные проблесковые маячки и звуковой сигнал, проследовали за транспортным средством. При этом водитель неоднократно превышал допустимую скорость, создавая угрозу жизни и здоровью как себе, так и окружающим. В районе дома № 45 по улице Енисейский тракт водитель не справился с управлением и допустил наезд на столб электроопоры. В результате аварии погиб 17-летний пассажир иномарки. 18-летний водитель был госпитализирован с тяжелыми травмами», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».