В Иркутске осудили участника преступной группы, получавшей страховые выплаты за повреждения машин в инсценированных ДТП

Свердловский районный суд вынес приговор одному из участников преступной группы, получавшей страховые выплаты за повреждения автомобилей в ДТП, которые сама же и устраивала. Об этом сообщает информационное агентство «ТК Город» со ссылкой на прокуратуру Приангарья.

Источник: ТК Город

Суд установил, что участники преступной группы с 2020 по 2022 годы инсценировали дорожно-транспортные происшествия в разных районах Иркутска. В автоподставах участвовали автомобили, которые фактически принадлежали соучастникам.

Затем подставные собственники обращались в страховые организации с заявлениями о страховом или прямом возмещении убытков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом предоставляли страховщикам переданные им участниками преступной группы необходимые документы, в том числе подтверждающие факт наступления страхового случая, содержащие заведомо ложные сведения об обстоятельствах инсценированных ДТП, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.

Таким образом злоумышленники присвоили почти 6 миллионов рублей. Осужденный в Иркутске мужчина непосредственно участвовал в получении 11 выплат.

Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыщут свыше 5 миллионов рублей.

Дела в отношении остальных участников преступной группы находятся на стадии расследования и рассмотрения в суде.