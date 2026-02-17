В Иркутске осудили участника преступной группы, получавшей страховые выплаты за повреждения машин в инсценированных ДТП

Суд установил, что участники преступной группы с 2020 по 2022 годы инсценировали дорожно-транспортные происшествия в разных районах Иркутска. В автоподставах участвовали автомобили, которые фактически принадлежали соучастникам.
Затем подставные собственники обращались в страховые организации с заявлениями о страховом или прямом возмещении убытков по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. При этом предоставляли страховщикам переданные им участниками преступной группы необходимые документы, в том числе подтверждающие факт наступления страхового случая, содержащие заведомо ложные сведения об обстоятельствах инсценированных ДТП, — говорится в сообщении прокуратуры Приангарья.
Таким образом злоумышленники присвоили почти 6 миллионов рублей. Осужденный в Иркутске мужчина непосредственно участвовал в получении 11 выплат.
Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыщут свыше 5 миллионов рублей.
Дела в отношении остальных участников преступной группы находятся на стадии расследования и рассмотрения в суде.