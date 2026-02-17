В Иркутске осудили участника преступной группы, получавшей страховые выплаты за повреждения машин в инсценированных ДТП

Суд признал его виновным в мошенничестве в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Кроме того, с осужденного взыщут свыше 5 миллионов рублей.