На Урале семьи детей, погибших при катании на тюбинге, получат помощь психологов

В Свердловской области в селе Сылва 15 февраля 2026 года погибли двое детей в возрасте 8 и 9 лет во время катания на тюбинге. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Титова выразила готовность оказать семьям погибших школьников помощь, в том числе психологическую.
— Это большая беда для семей. Мы скорбим вместе с ними и разделяем боль этой ужасной трагедии. Если им потребуется помощь, в том числе психологическая, она будет им предоставлена, — передает ТАСС слова Татьяны Титовой.
По словам омбудсмена, сами семьи погибших детей не состояли на учете и являются полноценными. Они считаются благополучными. Восьмилетний мальчик был первоклассником одной из школ Екатеринбурга, а девятилетний ребенок — учился в третьем классе школы в поселке Шаля. Они оба приехали в гости к своим бабушкам, которые живут по соседству.