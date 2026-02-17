Московский юрист пообещал застройщику «порешать вопросики» в суде за ₽330 млн

В Красноярске задержан адвокат адвокатской палаты Москвы, подозреваемый в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ — покушение на мошенничество, совершенное организованной группой. Вместе с адвокатом задержаны двое жителей Красноярска. Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
По версии следствия, в 2024 году подозреваемые знали о судебном споре вокруг сделок по покупке земельных участков на территории бывшего комбайнового завода. Они сообщили представителю строительной компании, что адвокат якобы обеспечил вынесение решения вышестоящей инстанцией в его пользу.
За «содействие» фигуранты потребовали 330 млн рублей. Оперативные мероприятия проводило УФСБ по Красноярскому краю. Один из подозреваемых был задержан при получении части денег — 35 млн рублей.
Следствие считает, что повлиять на судебное решение обвиняемые не могли, а полученные средства планировали присвоить.
В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о президенте УСК «Сибиряк» Владимире Егорове. В настоящее время он находится под домашним арестом по делу о мошенничестве.
