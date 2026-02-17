Московский юрист пообещал застройщику «порешать вопросики» в суде за ₽330 млн

По версии следствия, в 2024 году подозреваемые знали о судебном споре вокруг сделок по покупке земельных участков на территории бывшего комбайнового завода. Они сообщили представителю строительной компании, что адвокат якобы обеспечил вынесение решения вышестоящей инстанцией в его пользу.