Многодетная мать из Иркутской области живет с детьми в аварийном доме

Председатель СК России Александр Бастрыкин, поручил завести уголовное дело по обращению сироты из Иркутской области, которая заявила о нарушении своих жилищных прав. В 2013 году женщина получила квартиру в аварийном доме, где более 10 лет не было капитального ремонта. Здание стало непригодным для проживания: в стенах образовались трещины, а инженерные системы вышли из строя.
— Несмотря на то что в 2006 году дом был признан непригодным для жилья, а в 2013 году — аварийным, это решение позже было отменено, — сообщили КП-Иркутск в информационном центре СК России.
С ноября 2025 года многодетная мать, воспитывающая шестерых детей, ожидает улучшения жилищных условий, находясь в очереди. Несмотря на это, уполномоченные органы до сих пор не предприняли никаких мер по решению вопроса.
