Многодетная мать из Иркутской области живет с детьми в аварийном доме

Председатель СК России Александр Бастрыкин, поручил завести уголовное дело по обращению сироты из Иркутской области, которая заявила о нарушении своих жилищных прав. В 2013 году женщина получила квартиру в аварийном доме, где более 10 лет не было капитального ремонта. Здание стало непригодным для проживания: в стенах образовались трещины, а инженерные системы вышли из строя.