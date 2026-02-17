Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Многодетная мать из Иркутской области живет с детьми в аварийном доме

Глава СК России поручил завести уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Председатель СК России Александр Бастрыкин, поручил завести уголовное дело по обращению сироты из Иркутской области, которая заявила о нарушении своих жилищных прав. В 2013 году женщина получила квартиру в аварийном доме, где более 10 лет не было капитального ремонта. Здание стало непригодным для проживания: в стенах образовались трещины, а инженерные системы вышли из строя.

— Несмотря на то что в 2006 году дом был признан непригодным для жилья, а в 2013 году — аварийным, это решение позже было отменено, — сообщили КП-Иркутск в информационном центре СК России.

С ноября 2025 года многодетная мать, воспитывающая шестерых детей, ожидает улучшения жилищных условий, находясь в очереди. Несмотря на это, уполномоченные органы до сих пор не предприняли никаких мер по решению вопроса.

Ранее КП-Иркутск рассказывала, как молодая мать пережила полет с 1,5-годовалым сыном без детского питания. Его забрали при досмотре багажа. Валентина Алешина из деревни Усть-Куда направлялась с ребенком к сестре на Сахалин. Продолжение здесь.