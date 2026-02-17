Ричмонд
В Красноярском крае бывший руководитель больницы получила условный срок

В Нижнем Ингаше бывший главврач приняла фальсифицированный рентген аппарат.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае бывший руководитель больницы получила условный срок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, экс-главврач в Нижнем Ингаше приняла фальсифицированное оборудование стоимостью 25 миллионов рублей.

История случилась в 2021 году. Тогда Нижнеингашская центральная районная больница попала в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Приобретение рентген-аппарата стало для нее событием.

Руководитель больницы подписала контракт с некой организацией, через два месяца оборудование было доставлено. Однако аппарат оказался не просто фальсификатом — юридически он не имел законной регистрации на территории России, а значит, применять его в медицине было нельзя.

Вина экс-руководителя в том, что она приняла аппарат самолично, хотя должна была создать приемочную комиссию из пяти человек и заказать экспертизу.

Эксплуатация рентген-аппарата приостановлена.