В Красноярском крае бывший руководитель больницы получила условный срок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, экс-главврач в Нижнем Ингаше приняла фальсифицированное оборудование стоимостью 25 миллионов рублей.
История случилась в 2021 году. Тогда Нижнеингашская центральная районная больница попала в федеральную программу модернизации первичного звена здравоохранения. Приобретение рентген-аппарата стало для нее событием.
Руководитель больницы подписала контракт с некой организацией, через два месяца оборудование было доставлено. Однако аппарат оказался не просто фальсификатом — юридически он не имел законной регистрации на территории России, а значит, применять его в медицине было нельзя.
Вина экс-руководителя в том, что она приняла аппарат самолично, хотя должна была создать приемочную комиссию из пяти человек и заказать экспертизу.
Эксплуатация рентген-аппарата приостановлена.