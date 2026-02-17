Силовики задержали адвоката, вымогавшего в Красноярске 330 миллионов рублей

Согласно данным правоохранителей, в 2024 году юрист и два его красноярских подельника решили разжиться на судебном процессе, связанном с оспариванием покупки коммерческой фирмой земельных участков на территории, где раньше находился комбайностроительный завод.
Сообщники заверили представителя фирмы в том, что адвокат договорился с судом о принятии положительного для нее решения. За эту услугу коммерсант должен был заплатить 330 миллионов рублей. В региональном главке Следственного комитета подчеркнули, что в действительности юрист не имел возможности обеспечить нужное коммерсантам судебное решение.
Действия мошенников пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности. Одного из аферистов задержали при получении части вышеупомянутой суммы — 35 миллионов.
Все фигуранты уголовного дела о мошенничестве взяты под стражу.
По информации ТАСС, мошенники вымогали деньги у президента крупнейшей строительной компании Красноярского края Владимира Егорова, который сейчас находится под домашним арестом в связи с делом о крупном мошенничестве и рядом других расследований.