Силовики задержали адвоката, вымогавшего в Красноярске 330 миллионов рублей

Сообщники заверили представителя фирмы в том, что адвокат договорился с судом о принятии положительного для нее решения. За эту услугу коммерсант должен был заплатить 330 миллионов рублей. В региональном главке Следственного комитета подчеркнули, что в действительности юрист не имел возможности обеспечить нужное коммерсантам судебное решение.