В Приморье мужчина сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда

Осознав, что не успевает уйти с путей, он попытался спастись, повиснув на ограждении моста, однако из-за резкого ухудшения самочувствия сорвался вниз с высоты около семи метров. В результате падения мужчина получил перелом бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб позвоночника в пояснично-крестцовом отделе.