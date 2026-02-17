Ричмонд
В Приморье мужчина сорвался с железнодорожного моста, спасаясь от поезда

В Приморье мужчина получил серьёзные травмы после падения с моста, пытаясь избежать столкновения с поездом.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье мужчина получил серьёзные травмы после падения с моста, пытаясь избежать столкновения с грузовым поездом. Как сообщили в УТ МВД России по ДФО, 32-летний местный житель находился в наушниках и слишком поздно заметил состав, который приближался сзади.

Осознав, что не успевает уйти с путей, он попытался спастись, повиснув на ограждении моста, однако из-за резкого ухудшения самочувствия сорвался вниз с высоты около семи метров. В результате падения мужчина получил перелом бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб позвоночника в пояснично-крестцовом отделе.

Пострадавшему помог очевидец, находившийся неподалёку: он вызвал скорую помощь, после чего мужчину доставили в медучреждение. В Уссурийске транспортная полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Башкортостане на рельсах нашли женщину с отрезанной ногой, в шоковом состоянии ее госпитализировали в больницу.