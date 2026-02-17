В Барселоне при пожаре в складском помещении погибли пять человек

По предварительным данным, возгорание началось в помещении на крыше пятиэтажного дома, которое ранее использовалось как склад, но было переоборудовано под жильё. Люди, находившиеся внутри, не смогли покинуть здание, причины этого выясняются. Пожарные расчёты прибыли на место и ликвидировали огонь примерно за полчаса.