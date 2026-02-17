В Барселоне при пожаре в складском помещении погибли пять человек

В одном из жилых домов испанского муниципалитета Манльеу произошёл пожар, в результате которого погибли по меньшей мере пять человек, ещё четверо получили травмы. Инцидент случился в здании, расположенном в провинции Осона в Барселоне. О случившемся сообщили власти региона.
По предварительным данным, возгорание началось в помещении на крыше пятиэтажного дома, которое ранее использовалось как склад, но было переоборудовано под жильё. Люди, находившиеся внутри, не смогли покинуть здание, причины этого выясняются. Пожарные расчёты прибыли на место и ликвидировали огонь примерно за полчаса.
После происшествия начато расследование для установления обстоятельств и причин трагедии. Правоохранительные органы и экстренные службы продолжают работу на месте, уточняя детали случившегося и оказывая помощь пострадавшим.
