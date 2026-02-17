Ричмонд
В центре Уфы дома остались без тепла из-за прорыва трубы

В мэрии пообещали вернуть тепло в дома центральной части города к обеду.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе устраняют повреждение на трубопроводе отопления. Авария произошла минувшей ночью в районе дома № 9 по улице 50 лет Октября. Причиной оказалась нарушение гидравлического режима.

На месте сразу же приступила к работе аварийная бригада. Участок огородили, подогнали спецтехнику. В мэрии предупредили, что пока идут ремонтные работы, параметры отопления и горячей воды в центральной части города могут быть снижены.

Полностью восстановить подачу тепла обещают в течение четырех часов.

