Сидела мертвая в поле: новые детали странной пропажи девушки в Челябинске

Телефон и документы она оставила дома. Позже, однако, родные озвучили уже другую информацию. Овчинникова якобы собиралась дойти не только до бабушки, но и до дедушки — путь к его дому как раз проходил недалеко от того места, где девушку позже нашли мертвой.