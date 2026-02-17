Сидела мертвая в поле: новые детали странной пропажи девушки в Челябинске

Спустя полмесяца родные наконец простятся с 19-летней Елизаветой Овчинниковой, которая пропала в Челябинской области в начале февраля.
Девушка вышла из дома вечером 2 февраля и больше не вернулась. Ее тело нашли в поле лишь спустя две недели. Что стало причиной трагедии и почему ее тело в 1,5 км от дома долгое время оставалось незамеченным — в материале aif.ru.
Похоронят окоченевшее тело.
Небольшой поселок Зауральский в Челябинской области переполошился, когда в Сети начали распространяться ориентировки о поиске бесследно пропавшей 19-летней местной жительницы.
Волонтеры «ЛизыАлерт» прочесали сотни километров, следователи завели уголовное дело, а местные жители строили страшные догадки. 15 февраля под ориентировкой появилась долгожданная фраза: «Стоп! Проверка информации». Однако чуда не произошло. Девушку нашли мертвой.
Сейчас родные готовятся к похоронам, а их соседи и знакомые до сих пор не понимают, как вышедшая на несколько минут из дома Овчинникова могла заблудиться и замерзнуть. Тело девушки нашли всего в 1,5 км от дома.
«Лизу похоронят 19 февраля в городе Еманжелинск», — сообщила в разговоре с aif.ru знакомая семьи Зоя.
Город находится в 15 км от поселка, где жила Елизавета и ее семья.
Хронология дня трагедии.
В последний раз родные видели Лизу 2 февраля. Девушка жила с мамой и сестрой. Отец живет отдельно от семьи.
В тот день около семи вечера Елизавета, одетая во все черное, вышла из своей квартиры в доме № 1 во 2-м квартале. По словам родных, она собиралась дойти до бабушки, которая живет в соседнем доме.
Телефон и документы она оставила дома. Позже, однако, родные озвучили уже другую информацию. Овчинникова якобы собиралась дойти не только до бабушки, но и до дедушки — путь к его дому как раз проходил недалеко от того места, где девушку позже нашли мертвой.
Камера домофона зафиксировала, как Лиза проходит мимо подъезда соседнего дома, но не заходит в него, а идет дальше, еще спустя несколько секунд — она пропала из поля видимости.
Поиски осложнялись тем, что Лиза была очень закрытым человеком. Она не делилась планами с друзьями, да и вообще не вела социальные сети.
Местные жители утверждают, что у Елизаветы была гиперопекающая мать, поэтому она не пошла никуда учиться после школы и не устраивалась на работу.
«Она была закрытой, особо ни с кем не общалась», — рассказала жительница поселка Татьяна.
Две недели поисков привели к жуткой находке.
15 февраля Лизу нашли. К сожалению, к тому моменту она уже замерзла насмерть. Тело пропавшей было обнаружено в поле в 1,5 км от дома. Направлялась она в сторону села Коелга.
Предварительно, она пошла к дедушке, но не свернула в сторону его дома, а заблудилась из-за метели и пошла дальше. Отец девушки предположил, что в этом виновато плохое зрение Лизы.
Представитель регионального отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Андреева подтвердила aif.ru факт обнаружения тела.
«Высока вероятность, что нашли в лесу. В тот день было много лесных задач. Раз работает СК, распространение любой информации может быть лишним», — отметила она.
Девушка, как выяснилось позже, замерзла насмерть в сидячем положении.
