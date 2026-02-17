Житель Хабаровска задержан за хранение кокаина, марихуаны и запрещённых грибов

Полицейские обнаружили и изъяли банки и контейнеры с растительным наркотиком — 800 граммов масла каннабиса и более 270 граммов марихуаны, плодовые тела содержащих психотропное вещество грибов, оборудование для их выращивания, кокаин, и синтетические вещества — ЛСД и экстази. Кроме того, изъяты весы, банковские карты и 15 тысяч рублей.