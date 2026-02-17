Ричмонд
Житель Хабаровска задержан за хранение кокаина, марихуаны и запрещённых грибов

Наркотики изъяты.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровске полицейские задержали 43-летнего горожанина, который выращивал в квартире галлюциногенные грибы и хранил целый ассортимент наркотиков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Полицейские обнаружили и изъяли банки и контейнеры с растительным наркотиком — 800 граммов масла каннабиса и более 270 граммов марихуаны, плодовые тела содержащих психотропное вещество грибов, оборудование для их выращивания, кокаин, и синтетические вещества — ЛСД и экстази. Кроме того, изъяты весы, банковские карты и 15 тысяч рублей.

«Садовод» сообщил, что грибы и коноплю выращивал для сбыта, а остальные виды купил в интернете для личного употребления. От прохождения медицинского освидетельствования на наркотики он отказался.

— Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ (ч.3 ст. 228, ч.4 ст. 228.1). Вещества изъяты и будут уничтожены. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, кокаин на 14 млн рублей изъяли сотрудники ФСБ у жительницы Хабаровска.