В Комсомольске автобус задавил женщину алюминиевой конструкцией

В Комсомольске‑на‑Амуре возбуждено уголовное дело в отношении водителя автобуса, по вине которого погибла женщина, сообщает Komsagram.
Следствие установило, что 30 января 2026 года около 10 часов утра 66‑летний сотрудник одной из городских фирм, выезжая на автобусе из производственного бокса, допустил наезд на алюминиевое подмостье.
Конструкция обрушилась и придавила женщину, которая в этот момент находилась у стены. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следственные органы проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств трагедии. Ведётся сбор доказательств и опрос свидетелей.