В Севастополе при атаке БПЛА пострадал ребенок

На улице Гоголя упавшая боевая часть сбитого дрона сдетонировала во дворе. В трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество машин, рассказал Развожаев.
В ТСН СНТ «Прогресс» зафиксированы повреждения газовых труб. В районе Фиолентовского шоссе на территории двух СНТ нашли фрагменты от сбитых БПЛА, выбиты стекла в частных домах.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше