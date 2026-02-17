Ричмонд
Ребенок ранен в результате атаки дронов ВСУ на Севастополь

Развожаев сообщил об одной из самых продолжительных атак за последнее время.

Источник: Комсомольская правда

В результате ночной атаки беспилотников украинской армии на Севастополь ранен ребенок об это сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Всю ночь силы ПВО и нашего Черноморский флот отражали атаку ВСУ. Это была одна из самых продолжительных атак за последнее время», — написал он в Telegram.

По его словам, в общей сложности было сбито более 24 беспилотников.

«По предварительной информации ранен один ребенок. На Фиолентовском шоссе ударной волной от сбитого БПЛА выбило окна в одном из частных домов. Девятилетнему мальчику осколками посекло ноги», — уточнил он.

Пострадавшего доставили в детскую больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное. Власти продолжают оценивать последствия атаки. Информация о возможных других повреждениях и пострадавших уточняется.

Напомним, в ночь на вторник, 17 февраля, Минобороны РФ сообщило, что российские системы ПВО перехватили и ликвидировали 76 беспилотных летательных аппаратов противника за четыре часа.

