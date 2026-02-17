В школах Башкирии появится новый предмет «Обучение служением. Первые»

С 1 сентября в программу 10-х и 11-х классов российских школ, в том числе в Башкирии, введут новый обязательный предмет — «Обучение служением. Первые». Раньше это направление существовало как факультатив, теперь же станет полноценной дисциплиной.
Старшеклассники будут не просто изучать теорию, а разрабатывать и воплощать в жизнь проекты, полезные для общества. Удачные инициативы принесут авторам дополнительные баллы к ЕГЭ.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов пояснил: современным школьникам нужны не только знания из учебников, но и умение применять их на деле. Новый предмет, по его словам, поможет подросткам раскрыть свой потенциал, научиться решать реальные проблемы и определиться с будущей профессией.
Проект запускают совместно Минобрнауки, Минпросвещения, Росмолодежь, платформа «Добро.РФ» и движение «Первые». Ожидается, что это повысит социальную активность молодежи и поможет воспитать гражданскую сознательность.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.