Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбудили после избиения 14-летнего школьника в Ангарске

В настоящее время следователи СК выясняют все обстоятельства конфликта.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 17 февраля. В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой подростков, которые избили несовершеннолетнего. Видео инцидента было выявлено в СМИ и социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают участников конфликта и устанавливают возможных свидетелей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).

Известно, что несколько участников уже доставлены в управление МВД России по Ангарскому городскому округу и опрошены сотрудниками по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства прошедшего, в том числе полный список участников инцидента и причины конфликта, выясняются.

Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также защиту их прав. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кроме того, ведомство проследит за ходом и результатами расследования уголовного дела, чтобы проверить законность действий следственных органов и соответствие принятых решений требованиям закона.

Ранее следователи СК и сотрудники полиции проводили проверку по факту инцидента в кафе в Свирске. В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как компания молодых людей в кафе наносит удары ногами и руками одному из посетителей.