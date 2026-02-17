Уголовное дело возбудили после избиения 14-летнего школьника в Ангарске

IrkutskMedia, 17 февраля. В Ангарске возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершённого группой подростков, которые избили несовершеннолетнего. Видео инцидента было выявлено в СМИ и социальных сетях, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, допрашивают участников конфликта и устанавливают возможных свидетелей. Уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершённое группой лиц»).
Известно, что несколько участников уже доставлены в управление МВД России по Ангарскому городскому округу и опрошены сотрудниками по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства прошедшего, в том числе полный список участников инцидента и причины конфликта, выясняются.
Прокуратура оценит соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также защиту их прав. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.
Кроме того, ведомство проследит за ходом и результатами расследования уголовного дела, чтобы проверить законность действий следственных органов и соответствие принятых решений требованиям закона.
Ранее следователи СК и сотрудники полиции проводили проверку по факту инцидента в кафе в Свирске. В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как компания молодых людей в кафе наносит удары ногами и руками одному из посетителей.