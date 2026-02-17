Уголовное дело возбудили после избиения 14-летнего школьника в Ангарске

Ранее следователи СК и сотрудники полиции проводили проверку по факту инцидента в кафе в Свирске. В ходе мониторинга СМИ и соцсетей правоохранители выявили видеозапись, на которой запечатлено, как компания молодых людей в кафе наносит удары ногами и руками одному из посетителей.