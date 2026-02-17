Развожаев: Силы ПВО отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь

Российские силы противовоздушной обороны отразили одну из самых продолжительных атак на Севастополь. Над городом было сбито более 24 беспилотников противника. Об этом на платформе Max сообщил глава города Михаил Развожаев.
«К сожалению, не обошлось без пострадавших. По предварительной информации, ранен один ребенок», — отметил он.
Речь идет девятилетнем мальчике, которому осколками стекла от выбитого окна посекло ноги. Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром врачей.
Также Развожаев добавил, что одна из упавших боевых частей от сбитого дрона сдетонировала в одном из дворов, в трех многоквартирных домах осколками выбиты стекла, повреждено большое количество легковых машин.
До этого сообщалось, что два человека пострадали и повреждены четыре дома в Краснодарском крае, где в ночь на 17 февраля силы ПВО отразили массированную атаку дронов ВСУ.
Ранее стало известно, что войска ВС РФ сбили 458 ударных дронов ВСУ самолетного типа.