Российского экс-банкира отправили в колонию за вывод 11 млрд рублей

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего зампреда правления одного из российских банков Василия Мельникова к шести годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
62-летний экс-банкир признан виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. По версии следствия, из финансово-кредитного учреждения было выведено 11 млрд рублей под видом необеспеченных кредитов. Прокуратура просила 5,5 года лишения свободы, однако суд назначил более строгий срок.
Защита настаивает, что приговор чрезмерно суров. Адвокат заявил, что в период выдачи спорных кредитов его подзащитный не входил в кредитный комитет. Кроме того, по словам защиты, 8 млрд рублей были выданы без одобрения этого органа. Приговор будет обжалован.
С учетом времени, проведенного под стражей, через год и четыре месяца осужденный сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.
Банк лишился лицензии в феврале 2015 года, на тот момент его долг перед вкладчиками составлял почти 37 млрд рублей. Ранее Мельников уже привлекался к уголовной ответственности — в 2016 году его оштрафовали на 300 тыс. рублей за внесение недостоверных данных в отчетность.
Позднее ему заочно предъявили обвинение в растрате, объявили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде ареста. В 2021 году он добровольно вернулся в Россию. В суде вину не признал и просил прекратить дело из-за истечения срока давности, однако суд отказал, указав, что время нахождения в розыске не засчитывается.
Ранее по делу были осуждены бывшие сотрудники банка, причастные к выдаче необеспеченных кредитов. Расследование в отношении других экс-руководителей финансового учреждения продолжается.
Читайте также: В Москве связали заявления Хиллари Клинтон с «Рашагейтом».