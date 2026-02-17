Российского экс-банкира отправили в колонию за вывод 11 млрд рублей

Позднее ему заочно предъявили обвинение в растрате, объявили в международный розыск и избрали меру пресечения в виде ареста. В 2021 году он добровольно вернулся в Россию. В суде вину не признал и просил прекратить дело из-за истечения срока давности, однако суд отказал, указав, что время нахождения в розыске не засчитывается.