Силы ПВО за ночь сбили 151 дрон ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь ликвидировали 151 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией России. Об этом во вторник, 17 февраля, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 38 дронов сбили над Республикой Крым, 18 — над Краснодарским краем, 11 — над Калужской областью, четыре — над Брянской областью, один — над территорией Курской области.

Кроме того, 50 вражеских беспилотников уничтожили над акваторией Черного моря, 29 — над Азовским морем, передает агентство ТАСС.

В этот же день в Краснодарском крае из-за падения фрагментов украинских дронов пострадали два человека в поселке Ильском Северского района. Жителей оперативно госпитализировали. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

