Режиссер-документалист Фредерик Уайзман умер в возрасте 96 лет

Творческий путь Фредерика Уайзмана был отмечен множеством наград. Так, в 2014 году на Венецианском кинофестивале он получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф, а в 2017 году Американская киноакадемия удостоила его почетного «Оскара».