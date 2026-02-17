Режиссер-документалист Фредерик Уайзман умер в возрасте 96 лет

Американский режиссер документального кино, лауреат премии «Оскар» Фредерик Уайзман ушёл из жизни в возрасте 96 лет, сообщает его кинокомпания Zipporah Films.
«С глубоким прискорбием корпорация Zipporah Films и семья Уайзман сообщает о мирной кончине Фредерика Уайзмана — кинорежиссера, продюсера и театрального режиссера — 16 февраля 2026 года», — говорится в некрологе.
За годы творческой деятельности Уайзман создал 45 кинокартин. Среди наиболее известных работ: «Безумцы Титиката» (1967), «В Беркли» (2013), «Национальная галерея» (2014), «Экслибрис: Нью‑Йоркская публичная библиотека» (2017). Одной из последних кинолент режиссера стал фильм «Пара» (2022), посвященный переписке писателя Льва Толстого с его супругой.
Творческий путь Фредерика Уайзмана был отмечен множеством наград. Так, в 2014 году на Венецианском кинофестивале он получил «Золотого льва» за вклад в мировой кинематограф, а в 2017 году Американская киноакадемия удостоила его почетного «Оскара».
