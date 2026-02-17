Пассажирский поезд Полоцк-Брест ночью столкнулся с диким животным

Поезд отправился накануне из Полоцка в 17.16, прибытие состава в Брест планировалось на 9.28 утра сегодняшнего дня, однако поезд опоздает примерно на час.
Причиной задержки поезда в БЖД назвали столкновение с диким животным, произошедшее накануне поздно вечером.
«В 23 часа 18 минут на перегоне Барсуки-Быхов произошло столкновение с диким животным пассажирского поезда № 605 Полоцк-Брест», — говорится в сообщении БЖД в официальном Telegram-канале.
О каком именно диком животном шла речь, не уточняется.
Среди пассажиров пострадавших нет, подчеркнули в БЖД. После инцидента состав простоял на перегоне менее часа, откуда отправился в путь в 0 часов 16 минут и следует почти с часовой задержкой.
Подробнее о прибытии поезда в пункт назначения можно узнать в контакт-центре БЖД по телефону 105.