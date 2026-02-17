Житель Хакасии забил до смерти четырехмесячного сына

В Хакасии 27-летний мужчина подозревается в убийстве собственного четырёхмесячного сына. По данным регионального ГСУ СК России, вечером 13 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошёл к плачущему в кроватке младенцу и несколько раз ударил его по голове.