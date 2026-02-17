Житель Хакасии забил до смерти четырехмесячного сына

В Хакасии 27-летний мужчина подозревается в убийстве собственного четырёхмесячного сына. По данным регионального ГСУ СК России, вечером 13 февраля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошёл к плачущему в кроватке младенцу и несколько раз ударил его по голове.
Ребёнок перестал кричать и спустя два дня, утром 15 февраля, скончался от полученных травм. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть».
Подозреваемый задержан, следствие будет ходатайствовать о его аресте.
Ранее сообщалось, что в Северной Осетии задержан подросток, подозреваемый в убийстве 14-летней сестры.
