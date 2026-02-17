Огонь охватил баню и дом в Братске — пострадал 50-летний мужчина

IrkutskMedia, 17 февраля. В Братске рано утром 16 февраля в жилом районе Сухой на улице Татевосова загорелась баня, огонь перекинулся на соседний трёхквартирный дом — самостоятельно из него эвакуировалось восемь человек, включая детей. В результате пожара 50-летний мужчина получил ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
На момент прибытия первого подразделения существовала угроза распространения пламени на соседние строения. Открытое горение площадью 183 кв. метра ликвидировали 12 пожарных с использованием четырёх единиц техники МЧС России.
Спасены одна квартира и две хозяйственные постройки. Мужчина с ожогами обратился к бригаде скорой помощи, но от госпитализации отказался. Предварительно причиной возгорания называют аварийный режим работы электросети.
Напомним, в Слюдянке 15 февраля произошел пожар в квартире на первом этаже двухэтажного дома в переулке Пакгаузного. Сотрудникам МЧС России удалось спасти пять человек — пожарные эвакуировали жильцов с помощью двух выдвижных трехколенных лестниц.