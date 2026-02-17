Огонь охватил баню и дом в Братске — пострадал 50-летний мужчина

IrkutskMedia, 17 февраля. В Братске рано утром 16 февраля в жилом районе Сухой на улице Татевосова загорелась баня, огонь перекинулся на соседний трёхквартирный дом — самостоятельно из него эвакуировалось восемь человек, включая детей. В результате пожара 50-летний мужчина получил ожоги, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.