За ночь над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями сбит 151 украинский дрон

Наибольшее количество дронов — 50 — сбили над акваторией Чёрного моря. 38 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 29 — над акваторией Азовского моря, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над Калужской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской областью.
Ранее взрывы прогремели в Казани и Нижнекамске. Громкие хлопки начали звучать на окраинах Казани около трёх часов ночи. Жители сообщили о серии ярких вспышек в небе. После этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.
