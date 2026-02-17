Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь над регионами РФ, Чёрным и Азовским морями сбит 151 украинский дрон

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 151 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России, Чёрным и Азовским морями. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — 50 — сбили над акваторией Чёрного моря. 38 БПЛА ликвидировали над территорией Республики Крым, 29 — над акваторией Азовского моря, 18 — над территорией Краснодарского края, 11 — над Калужской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожили над Брянской областью, один — над Курской областью.

Ранее взрывы прогремели в Казани и Нижнекамске. Громкие хлопки начали звучать на окраинах Казани около трёх часов ночи. Жители сообщили о серии ярких вспышек в небе. После этого в домах в одном из районов «моргнул» свет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше