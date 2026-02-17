Полиция Британии разбирается с обвинениями против брата короля Эндрю

В британской полиции сформировали подразделение, которое займется оценкой заявлений в отношении брата короля Эндрю Маунтбеттена-Виндзора и бывшего посла страны в США Питера Мандельсона. Об этом заявил Национальный совет начальников полиции (NPCC) в Великобритании.
Подразделение состоит из представителей полиции долины Темзы (анализируют информацию о возможной передаче секретных данных американскому секс-преступнику Джеффри Эпштейну и жалобу на сексуальную эксплуатацию), полиции Суррея (работают с обвинениями в адрес Эндрю) и полиции Лондона (занимаются уголовным расследованием в отношении Мандельсона по подозрению в передаче секретных сведений британских властей Эпштейну).
«Была создана национальная координационная группа для поддержки небольшого числа подразделений, которые занимаются оценкой заявлений, появившихся после публикации материалов Минюста США по делу Эпштейна. Мы продолжаем работать совместно, чтобы оценить публикуемые детали и понять возможное влияние миллионов обнародованных документов», — говорится в сообщении NPCC.
Прокуратура Великобритании, комментируя расследование полиции, в котором фигурирует Эндрю Маунтбеттен-Виндзор, заявила, что члены королевской семьи не могут находиться выше закона, как и другие граждане страны.
Также информировалось, что британская полиция обратилась к правительству государства с просьбой не разглашать часть переписки, связанной с делом Эпштейна, а именно фрагменты переписки Мандельсона и главы аппарата премьер-министра Великобритании Моргана Максуини.