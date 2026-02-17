Кроссовки с «начинкой»: в Уссурийске поймали курьера, пытавшегося передать наркотик в СИЗО

«Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что 32-летнему жителю города Большой Камень, который содержится в следственном изоляторе, должна прийти посылка с наркотическим средством. В ходе проведения досмотра переданных вещей обнаружены мужские кроссовки, в которых были спрятаны шесть свёртков с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.