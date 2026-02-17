Ричмонд
Кроссовки с «начинкой»: в Уссурийске поймали курьера, пытавшегося передать наркотик в СИЗО

Задержанный спрятал в обуви три грамма запрещённого вещества.

Источник: PrimaMedia.ru

Полицейские Уссурийска сорвали план по доставке наркотиков в местный следственный изолятор. Как выяснилось, арестанту пытались передать запрещённое вещество, спрятанное в обуви, сообщила пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

«Сотрудники полиции получили оперативную информацию о том, что 32-летнему жителю города Большой Камень, который содержится в следственном изоляторе, должна прийти посылка с наркотическим средством. В ходе проведения досмотра переданных вещей обнаружены мужские кроссовки, в которых были спрятаны шесть свёртков с неизвестным веществом», — говорится в сообщении.

По результатам экспертизы, общая масса наркотика составила три грамма. Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, сотрудники приморской ИК-33 с применением служебной собаки Шейх пресекли крупную попытку контрабанды. При патрулировании прилегающей территории кинолог обнаружил тайники с 20 запрещёнными предметами.