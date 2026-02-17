Под Челябинском задержали пьяного водителя рейсового автобуса

В Сосновском районе сотрудники ДПС остановили рейсовый автобус. При проверке выяснилось, что 43-летний водитель имеет явные признаки опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
На водителя составили протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ. Ему, как поставившему под угрозу безопасность пассажиров, может грозить лишение водительских прав и внушительный штраф.
Всего же за минувшую неделю полицейские задержали 213 водителей с признаками нетрезвого состояния. Из них 184 человека были либо пьяны, либо отказались от освидетельствования. По решению суда им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 45 тысяч рублей.
Отдельно стоит отметить 29 водителей, которые сели за руль нетрезвыми повторно. Им грозит уголовная ответственность по статье 264.1 УК РФ. По этой статье им может грозить до трех лет тюрьмы и конфискация автомобиля в пользу государства.