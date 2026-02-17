Под Челябинском задержали пьяного водителя рейсового автобуса

Всего же за минувшую неделю полицейские задержали 213 водителей с признаками нетрезвого состояния. Из них 184 человека были либо пьяны, либо отказались от освидетельствования. По решению суда им грозит лишение прав на срок от полутора до двух лет, а также штраф в 45 тысяч рублей.